Roma, altro poker: 4-1 al Frosinone e cresce l’intesa tra Pellegrini e Mkhitaryan – FOTO

La Roma vince e convince. Secondo poker della pre-season dopo quello alla Sambenedettese. Con il Frosinone finisce 4-1 per i giallorossi e Fonseca ritrova anche dal primo minuto 4 nazionali come Mancini, Cristante, Under e Pellegrini. Vengono lasciati a riposo (non convocati) Spinazzola, Florenzi e Dzeko. Il primo tempo è un assoluto dominio della squadra capitolina che trova il gol dopo 14 minuti grazie al diagonale dalla destra di Karsdorp. Il raddoppio non tarda ad arrivare con la rete di Under, imbeccato bene da Mancini.

FEELING – Le altre due reti sono affidate ai piedi di Pellegrini (36’) e Mkhitaryan (44’), i quali si sono forniti anche gli assist a vicenda. Sintomo di un’intesa che migliora e che Fonseca riproporrà alla prima contro il Verona al Bentegodi. Complice l’assenza di Dzeko, l’armeno (unico in campo per tutta la partita) ha giocato ancora da falso nueve favorendo più volte l’inserimento dei trequartisti, mentre il tecnico portoghese è rimasto contento di come Pellegrini, soprattutto nel primo tempo, abbia giocato spesso di prima velocizzando la manovra.

EQUILIBRIO – La Roma, inoltre, è sembra decisamente più solida rispetto alla gara con la Sambenedettese. In attesa di Smalling, Fonseca schiera Cristante come centrale, con il 4 giallorosso che svolge una prestazione ordinata se non fosse per l’unica disattenzione che costa il gol di Dionisi. Confermata la buona prestazione di Calafiori vista con la Sambenedettese, mentre Karsdorp, al di là della rete, appare ancora lontano dalla condizione migliore e a inizio secondo tempo commette un errore in orizzontale che sarebbe potuto costare la rete. A dieci giorni dall’esordio del campionato i segnagli comunque restano buoni. Sabato ci sarà l’ultima amichevole, questa volta con il Cagliari e il test sarà ancora più simile a quello che poi spetterà ai giallorossi il 19 settembre.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

90′ – Finisce la partita. La Roma vince 4-1 e porta a casa il secondo test amichevole della pre season

86′ – Roma più sbilanciata in questo finale con Ghazoini che prova il diagonale con il destro dopo esser entrato in area, ma il tiro non impensierisce Mirante

80′ – Fonseca contento dell’approccio di Perotti alla partita

71′ – Ancora un cambio per il Frosinone: entra Giordani per D’Elia

68′ – Nel Frosinone esce Dionisi per un problema fisico. Al suo posto mattia Tonetto, figlio di Max. Nella Roma entrano Antonucci, Bouah, Seck e Trasciani prendono il posto di Ünder, Calafiori, Veretout e Mancini.

65′ – Occasione per la Roma. Ci prova Under dalla destra dopo essersi spostato la palla sul mancino. Il tiro a giro viene deviato bene da Bardi

61′ – Due cambi per il Frosinone: entrano Errico e Ghazoini.

60′ – Quattro cambi per la Roma di Fonseca. Entrano Santon, Villar, Perotti e Jesus: fuori Ibanez, Karsdorp, Diawara e Pellegrini

58′ – Problema per Ibanez che ha preso un calcio da Trotta. Lo staff dei giallorossi entra in campo per soccorrere il brasiliano

55′ – Accorcia il Frosinone. Cross di Tribuzzi dalla destra sul secondo palo per il colpo di testa di Dionisi che batte Mirante

49′ – Errore di Karsdorp in fase di impostazione che sbaglia un pallone in orizzontale favorendo la volta di Trotta verso la porta, ma è bravo Ibanez a rimontarlo favorendo l’intervento di Mirante

47′ – Subito pericolosa la Roma con Under che arriva sul fondo e dalla destra mette un cross morbido sul secondo palo, ma è troppo lungo l’assist a Pellegrini che non riesco ce a deviare il pallone

46′ – Inizia la ripresa con diversi cambi per il Frosinone. Una sola sostituzione per la Roma: fuori Pau Lopez e dentro Mirante

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo

44′ – GOOOOOOL DELLA ROMA! Poker dei giallorosso con Mkhitaryan che riceve in area da Pellegrini e batte Bardi con il piatto destro.

38′ – Sfonda a sinistra il Frosinone con il cross al centro per Ardemagni, ma Ibanez anticipa tutto e spedisce in angolo

36′ – GOOOOOOOL DELLA ROMA! Tris di Pellegrini con il diagonale mancino dopo l’assist in profondità di Mkhitaryan

32′ – Prima occasione per il Frosinone che arriva al tiro con Tribuzzi dopo un errore a inizio azione di Ibanez, ma il pallone finisce sul fondo

30′ – Bell’azione della Roma con il lancio verso l’area a cercare Mkhitaryan che smorza con il petto per il tiro di contro balzo di Pellegrini. Pallone alto sopra la traversa

24′ – Si riprende a giocare

23′ – Cooling break

22′ – Lungo possesso palla della Roma che si conclude con un lancio in profondità di Cristante per il taglio di Under. Il passaggio, però, è impreciso e il turco non può arrivarci

16′ – GOOOOOOOL DELLA ROMA! Raddoppia Under con Mancini che suggerisce per il turco in verticale che entra in area e con il destro incrocia ed è 2-0

14′ – GOOOOOOOL DELLA ROMA! Segna Karsdorp con il diagonale da destra che scheggia il palo ed entra

7′ – Under riceve palla sulla trequarti, si defila sulla sinistra e calcia con il mancino. Pallone alto sopra la traversa

3′ – Prima occasione per la Roma sul destro di Veretout imbeccato in area da Pellegrini, ma è bravo Bardi che para in due tempi

1′ – Inizia il match

TABELLINO

Frosinone-Roma 1-4

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (60′ Ghazoini), Ariaudo (46′ Szyminski), Capuano (46′ Krajnc); Salvi (46′ Zampano), Tribuzzi, Maiello (60′ Errico), Vitale, D’Elia (71′ Giordani); Ciano (46′ Trotta), Ardemagni (46′ Dionisi (71′ Tonetto)).

A disp: Iacobucci, Marcianò, Bastianello, Beghetto, Coccia, Santarpia.

All. Alessandro Nesta

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (46′ Mirante); Mancini (68′ Trasciani), Cristante, Ibanez (60′ Juan Jesus); Karsdorp (60′ Santon), Diawara (60′ Villar), Veretout (68′ Seck), Calafiori (68′ Bouah); Cengiz (68′ Antonucci) , Pellegrini (68′ Perotti); Mkhitaryan.

A disp: Boer.

All. Paulo Fonseca

Arbitro: Sig. Davide Di Marco di Ciampino

Assistente 1: Sig.ra Tiziana Trasciatti di Foligno

Assistente 2: Sig.ra Lucia Abruzzese di Foggia

Marcatori: 14′ Karsdorp (Roma), 16′ Under (Roma), 36′ Pellegrini (Roma), 44′ Mkhitaryan (Roma), 55′ Dionisi (Frosinone)

Ammoniti: –

Espulsi: –