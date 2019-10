Sul fronte infortuni la Roma continua a non trovare pace. Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese, in programma domani sera alla Dacia Arena (ore 21), si ferma anche Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha avvertito un fastidio muscolare alla coscia sinistra ed è stato escluso dalla lista dei giocatori convocati da mister Fonseca. Si tratta del decimo infortunio muscolare dall’inizio della stagione per la squadra giallorossa.