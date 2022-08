Roma, altro che ‘vecchietti’: ha l’età media più bassa tra le big della Serie A

I giallorossi sono tra i più attivi sul mercato e hanno inserito in rosa tanti giocatori d’esperienza e giovani interessanti per creare il giusto mix per il ritorno in Champions League

Daniele Aloisi

Non è un paese per vecchi è il famoso libro dal quale nasce nasce il film del 2007. A Roma il regista è José Mourinho e vedendo i dati possiamo dire che la sua non è una squadra per vecchi alla faccia di chi sostiene il contrario. I giallorossi sono tra i più attivi sul calciomercato. Con Wijnaldum hanno inserito un altro tassello fondamentale per la rincorsa al quarto posto e non solo.

Sono arrivati in ordine Svilar, Matic, Celik e Dybala oltre all’olandese. Tanta esperienza è qualità alla corte dello Special One che nonostante tutte le voci può vantarsi di avere la squadra più giovane tra le big del campionato. Infatti la Roma ha un’età media di 25 anni, che si abbasserà a breve con la cessione di Veretout. Tra le 7 sorelle la più anziana è l’Inter con 27,6, successivamente ci sono Milan (26,5), Juventus (26,3), Lazio (26,2) e Atalanta (26). L’unica che si avvicina è il Napoli con un’età media pari a 25,1.

Roma, il giusto mix tra esperienza e gioventù

L’obiettivo della Roma è tornare in Champions e per calcare i grandi palcoscenici europei l’esperienza è fondamentale. La Roma il prossimo anno potrà contare su almeno un senatore per ruolo e soprattuto su calciatori abituati a vincere. Wijnaldum solo tre anni fa alzava al cielo la Champions League, mentre Matic e Dybala hanno collezionato un buon numero di coppe nazionali e scudetti nelle ultime stagioni. Mourinho potrà contare sul giusto mix di giovani (Abraham, Zaniolo e Zalewski) e tanti calciatori di esperienza aspettando anche il “Gallo” Belotti.