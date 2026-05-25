La Roma è tornata in Champions League, 7 anni dopo l'ultima volta. Un cammino per niente semplice né scontato al primo anno con Gian Piero Gasperini in panchina, in quello che sarebbe dovuto essere l'inizio di un nuovo corso. Ma il tecnico di Grugliasco era stato chiaro fin dall'inizio: la Champions è possibile. Nonostante ai nastri di partenza la squadra giallorossa non fosse tra le favorite per il 4° posto, alla fine ha chiuso il campionato sul gradino più basso del podio tornando nella competizione più bella e prestigiosa per le squadre europee con tanto merito. Già perché, al di là di quanto in tanti stanno dicendo in queste ore, il 3° posto e la qualificazione in Champions è stato un traguardo più che legittimato dalla Roma in questa stagione.

Ben 22 giornate su 37 tra le prime quattro: solo Napoli, Milan e Inter hanno fatto meglio

I numeri, soprattutto a fine stagione,quella che è stata la Serie A 2025-26 e, soprattutto, laLeague. Escludendo la prima giornata, per ovvie ragioni, la squadra giallorossa ha vissuto benposizioni in classifica con picchi di secondo e anche primo posto. Solo squadre del calibro di(sempre tra le prime tre, solo una volta quarta) e(32 giornate in zona Champions e campione d'Italia con quattro turni d'anticipo)in termini di continuità. Ma anche il, in realtà,, facendo meglio della squadra di Gasperini: 34 gare tra le prime quattro, prima del crollo all'ultima giornata in cui sarebbe potuto bastare anche un pareggio. Questo dato però, guardando in casa Roma,: i giallorossi hanno terminato la stagione al terzo posto con merito,(in particolare quelle extra-campo, vedasi la) e(come tra marzo e aprile quando Gasp si ritrovò a rallentare nel percorso a causa di). Dopo il pari-beffa contro la Juve alla 27a giornata, infatti, i ko in casa di Genoa e Como avevano fatto, con la quarta piazza ritrovata solograzie al successo nel derby con la Lazio e al simultaneo 2-0 dellaa Torino.

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Seconda miglior difesa del campionato, per gol segnati la Roma supera Napoli e Milan

Ma se ladella squadra è stata un elemento fondamentale nei periodi più complicati della stagione, unain casa giallorossa è stata la(salvo qualche settimana di calo anche in tal senso) e, da gennaio, la. Che il calcio di Gasperini fosseera cosa da tutti e che alla Romache avevano reso grande l'nell'ultimo decennio era parso evidente fin dal ritiro estivo. E proprio in questa situazione Gasp è stato in grado di: la solidità difensiva. Fino a fine febbraio, infatti, la Roma ha vantato la(16 gol subiti in 26 partite di campionato). Con le difficoltà incontrate tra marzo e aprile anche, riprendendosi però alla grande nelle ultime 7 giornate (solo 3 gol incassati da). Alla fine i numeri parlano di, 2 in più del Como ma ben 3 di meno rispetto alla Juve, 4 rispetto al Milan e all'Inter e 5 rispetto al Napoli. Da gennaio, però,della Roma e il motivo è presto svelato:. L'olandese ha segnatotrascinando una squadra orfana della fantasia e della qualità di Dybala e Soulé. Grazie al numero 14, al termine del campionato, i giallorossi hanno raggiunto: 6 in più rispetto a concorrenti come il Milan e 1 in più del Napoli, 2 in meno della Juventus e 6 in meno del Como.

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L'importanza di fare 'filotto': l'insegnamento più significativo di Gasperini

Se c’è però un elemento che, soprattutto nel finale di stagione, hatraghettando la Roma, è stata sicuramente la capacità di. Ad ammetterlo anche, che nel post-gara di Verona è stato chiaro: "Il mister ce lo aveva detto,". Grazie alla, ancor di più nei momenti difficili e 'quando tutti ci davano per spacciati', la Roma è stata in grado di conquistarepartite (da dopo il pesante 5-2 di San Siro per mano dell'Inter). Ben 19 punti nel giro di un mese e mezzo che hanno trascinato i giallorossi al terzo posto in classifica. Nello stesso lasso di tempo, infatti,(per il resto 4 sconfitte e 1 pareggio) mentre(con 1 sconfitta e 3 pari). Qualcosa di simile ha fatto il Como, con 4 successi decisivi per la prima storica qualificazione in Champions. In un campionato dove dunque le principali concorrenti per il terzo e quarto posto hanno spesso pagato, tirando il fiato, la squadra di Gasp ha imparato a restare compatta e a non fermarsi vittoria dopo vittoria. Una mentalità europea, quella del '', che forse a Trigoria mancava da troppo tempo e che ora ha condotto la Roma suld'Europa.

Marcello Spaziani