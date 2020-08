Roma, saluta un altro difensore: visite mediche di Cetin al Verona – FOTO

Dopo aver detto addio (almeno per ora) a Smalling e Zappacosta, tornati al Manchester United e al Chelsea, la Roma saluta anche Mert Cetin. Il turco è il primo acquisto dell’Hellas Verona e stamattina era al Centro Polifunzionale Don Calabria per le visite mediche di rito. Si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Roma, che quindi se verrà convinta dalle sue prestazioni potrà comunque riportarlo in giallorosso. Cetin sostituisce nel Verona Rrhamani, che giocherà nel Napoli. Per il turco in stagione sei presenze in campionato per un totale di poco più di 250 minuti.