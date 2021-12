Roma, allungata la lista dei migliori calciatori nel 2021: Spinazzola è 73°

Gli altri del nostro campionato sono Ibrahimovic, Vlahovic, Insigne, Brozovic e Zapata

Il quotidiano inglese The Guardian, ha allungato di altri 59 posti la lista dei migliori calciatori al mondo nel 2021. Assodati i primi 40, la graduatoria aggiornata va dalla numero 41 alla numero 100. Per la Roma spunta Leonardo Spinazzola, che occupa la posizione numero 73. L'esterno di Mourinho, mai visto sotto la guida del portoghese finora, sta lavorando per smaltire la rottura del tendine d'Achille accusata contro il Belgio. Il rientro è previsto per febbraio. Gli altri del nostro campionato presenti in lista, sono Vlahovic nella posizione numero 57 e Ibrahimovic appena prima (56). Insigne nella numero 62, Brozovic 81 e Zapata 83.