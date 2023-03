Roma, all’Olimpico incontro tra Friedkin e Gualtieri sul nuovo stadio

Allo Stadio Olimpico, ad assistere a match tra Roma e Real Sociedad, c'era anche Roberto Gualtieri. Come riportato dall'agenzia Ansa, il sindaco si è intrattenuto a fine primo tempo insieme a Dan e Ryan Friedkin (anche loro in tribuna per assistere alla partita). Nell'incontro si è parlato in particolare del progetto Nuovo Stadio che recentemente ha ottenuto anche il riconoscimento di pubblico interesse.