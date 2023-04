Roma, allenamento in gruppo per Dybala: ci sarà col Feyenoord

L'argentino ha svolto la sessione in gruppo e contro gli olandesi ci sarà. Il numero 21 era uscito nei primi minuti del match d'andata per un affaticamento muscolare

La Roma è al lavoro per preparare la sfida di giovedì contro il Feyenoord. Mourinho ritrova Dybala. L'argentino ha svolto la sessione in gruppo e contro gli olandesi ci sarà. Il numero 21 era uscito nei primi minuti del match d'andata per un affaticamento muscolare. Ha riposato contro l'Udinese ed ora è pronto per guidare i giallorossi verso la rimonta. La Roma è chiamata a ribaltare l'1-0 subito al de Kuip. Anche Abraham punta ad un posto da titolare dopo aver ritrovato il gol nell'ultima partita. Solbakken è tornato dall'infortunio, ma non potrà esserci poiché è fuori dalla lista Uefa.