Roma, la rifinitura pre-Bayer: ci sono Dybala, Smalling, El Shaarawy e Celik

E' ufficialmente iniziata la marcia d'avvicinamento alla partita più importante della stagione. Mancano infatti poco più di 24 ore al ritorno della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen e questa mattina i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per l'allenamento di rifinitura con una buona notizia: José Mourinho ritrova Paulo Dybala e Chris Smalling. L'argentino dopo aver saltato la trasferta di Bologna e aver svolto parte in gruppo e parte da solo sul campo nell'allenamento di ieri, è finalmente tornato a pieno regime. Nessun dubbio sulla sua partenza per la Germania, qualcuno in più invece sulle sue reali condizioni e sui minuti che potrà avere in campo. Per l'inglese invece si tratta del primo allenamento con la squadra dopo il problema muscolare accusato nel match di ritorno con il Feyenoord. Presente anche Stephan El Shaarawy come preannunciato da Mourinho nel post partita del match d'andata contro il Leverkusen. Il primo ad entrare in campo è stato Nemanja Matic seguito da Zeki Celik. La presenza del turco conferma dunque le buone impressioni sui primi esami svolti dopo l'infortunio di Bologna che avevano escluso lesioni all'adduttore. Assenti Diego Llorente, Marash Kumbulla e Rick Karsdorp. L'allenamento è iniziato con la solita corsetta di riscaldamento seguita dal lavoro con il pallone.