Roma, allenamento al Popendal. Domani la partenza per Udine: ecco chi giocherà

Seduta in Olanda a 8 chilometri da Arnhem in centro sportivo all’avanguardia

La Roma resta ad Arnhem e si trasferirà direttamente a Udine domani per non accumulare troppe ore di aereo in una manciata di giorni. La squadra di Mourinho questa mattina si è allenata nel centro sportivo di Popendal in cui si allena anche Vitesse. Si tratta del quartier generale della nazionale olandese ed situato nei boschi del Veluwe, a 8 chilometri da Arnhem. È un luogo all’avanguardia, a cinque stelle e utilizzato anche come centro d’allenamento Olimpico quotidianamente da oltre 400 atleti. Un luogo in cui è possibile studiare, allenarsi, confrontarsi e soggiornare grazie alla presenza di un hotel destinato a chi si allena a tempo pieno. Un posto che ospiterà la Roma sia oggi sia domani, sabato pomeriggio è prevista la partenza dall’Olanda con un charter che porterà la squadra a Udine dove domenica alle ore 18 ci sarà il match alla Dacia Arena. Al termine, il ritorno nella capitale e nei giorni successivi la preparazione in vista del ritorno con il Vitesse all’Olimpico (giovedì ore 21) e il derby di campionato contro la Lazio (domenica 20 ore 18).