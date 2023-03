Roma, allenamento a Trigoria in vista della Juve: si scalda Dybala, Mourinho attende

La Roma si allena a Trigoria in vista del match contro la Juventus. Le due squadre scenderanno in campo domenica sera alle 20:45 all'Olimpico. Focus speciale su Dybala: l'argentino è sicuramente il giocatore più atteso del match avendo giocato moltissime partite con la maglia bianconera. Nelle foto pubblicate dal club, si notano gli sguardi concentrati dei giallorossi: per lasciarsi alle spalle la Cremonese sarà necessario giocare una grande partita. Mourinho assiste alla seduta. L'allenatore è stato espulso martedì per una discussione con il quarto uomo, Serra, e il giudice sportivo lo ha squalificato per due giornate. Tuttavia, la Roma ha presentato ricorso e nelle prossime ore si avranno aggiornamenti in merito alla sua presenza sulla panchina per le prossime partite.