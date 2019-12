Vacanze all’insegna del lavoro per Perotti, Juan Jesus e Mkhitarian. I tre giallorossi infatti, presenti a Dubai insieme alle famiglie, posano sorridenti dopo un allenamaneto come si può notare da una story Instagram dell’argentino. Questo il commento in allegato: “Non si molla manco in vacanza!“. Fonseca si era raccomandato con i suoi di proseguire autonomamente la preparazione con esercizi quotidiani, magari con l’aiuto di un preparatore. Detto fatto.