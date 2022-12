Roma, allenamenti a Trigoria: Zaniolo fa il tunnel ad Abraham

Il numero 22 giallorosso scherza con l'amico dopo il dribbling al centro sportivo. La squadra si prepara in vista del ritiro in Portogallo

In un post sui canali ufficiali, la Roma comunica la ripresa degli allenamenti a Trigoria in vista del prossimo ritiro in Portogallo. Protagonisti di un video in cui si apprestano al campo, Ibanez, El Shaarawvy e Zaniolo. Quest'ultimo scherza sempre sui social con Tammy Abraham pubblicando un foto in cui fa un tunnel all'attaccante inglese e scrivendo: "Sorry Bro".