Roma, alle 20 l’intervista di Mourinho al Tg1

Lo Special One parlerà in esclusiva durante l'edizione serale del telegiornale. Oggi pomeriggio invece ha presenziato al Social Football Summit

Dopo le voci che circolavano già nei giorni scorsi, ora è arrivata l'ufficialità. Questa sera alle ore 20, durante l'edizione serale del Tg1, verrà trasmessa in esclusiva un'intervista a José Mourinho. Ad annunciarlo, tramite un post sui propri canali social, è la stessa emittente televisiva. Lo Special One questo pomeriggio è stato avvistato al Social Football Summit (evento in programma questi giorni allo Stadio Olimpico) e si è reso protagonista prima di un simpatico siparietto con alcuni studenti, e poi di un secondo con un tifoso che gli ha chiesto se sarebbe rimasto anche la prossima stagione. Nessuna risposta ma un semplice bacio prima di andare via in auto.