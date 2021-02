Roma, alle 18 la presentazione di Reynolds

Primo assaggio ufficiale di Roma per Bryan Reynolds. Il diciottenne americano, il cui arrivo è stato ufficializzato nella tarda mattinata di oggi, si presenterà ufficialmente oggi alla stampa a Trigoria alle 18. Il terzino, arrivato dall’FC Dallas in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro, è stato fortemente voluto dalla proprietà giallorossa, che lo ha soffiato alla concorrenza congiunta di Juventus e Benevento. Ancora da stabilire, ovviamente, se il giovane difensore farà parte della lista dei convocati per il prossimo impegno di campionato contro la Juventus.