Roma, alle 17 la ripresa degli allenamenti

La squadra si ritroverà dopo i due giorni di riposo

Dopo la tournée portoghese, la parentesi di Siviglia con la partita contro il Betis e i due giorni di riposo concessi da José Mourinho, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria. Escluso Villar - rientrato in anticipo per via di un problema al ginocchio - il ritiro di Algarve non ha portato particolari problemi fisici, con la squadra che dunque si riunirà alle 17 al Centro Fulvio Bernardini, in vista della prossima amichevole di sabato contro il Raja Club Athletic all'Olimpico alle 20:45. Primo allenamento in gruppo per il neo acquisto Matias Vina, il terzino uruguaiano prelevato dal Palmeiras per sostituire l'infortunato Spinazzola. Vina è stato ufficializzato solo domenica sera e ha dovuto saltare la tournée portoghese per via della quarantena e della definizione di alcuni dettagli nell'affare. L'ex Palmeiras si è comunque allenato ieri da solo rinunciando al giorno di riposo, così come Cristante e Shomurodov. Nel frattempo fuori dai cancelli di Trigoria si sono riuniti già diversi tifosi, qualcuno con la maglia di Edin Dzeko. Per il bosniaco, a meno di clamorosi colpi di scena, questa potrebbe essere l'ultimo comparsa a Roma, prima del definitivo trasferimento a Milano sponda Inter.