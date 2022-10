Roma, alle 15 iniziata la vendita dei biglietti per il match contro il Torino

La Roma torna a giocare di domenica alle 15. Era dal novembre del 2019 che i giallorossi non scendevano in campo di domenica pomeriggio davanti al proprio pubblico. Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che dalle 15 del 13 ottobre, è iniziata la vendita libera dei biglietti per il match casalingo contro il Torino di Ivan Juric. Il match tra i giallorossi e i granata, in programma domenica 13 novembre alle 15, sarà l'ultimo prima della sosta per il Mondiale. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione e il costo può variare dai 14 euro (ridotto under 16) fino a 72 euro.