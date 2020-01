La Roma scenderà in campo a Trigoria alle 11 per svolgere la rifinitura in vista della partita di domani sera contro la Juventus. Come riporta un tweet della società giallorossa, Fonseca guiderà l’ultimo allenamento della squadra prima della partenza alle 17 per Torino, dove domani la Roma proverà a sfatare il tabù dell’Allianz Stadium e accedere alle semifinali di Coppa Italia.