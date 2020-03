Continuano le iniziative benefiche della Roma. La società giallorossa, in collaborazione con Charity Stars, infatti ha messo all’asta una maglietta di questa stagione di Edin Dzeko, che verrà autografata dal bomber bosniaco con l’aggiunta anche di una dedica. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per l’Ospedale Spallanzani per aiutare a contrastare la diffusione del Coronavirus.