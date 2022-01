Roma, all’asta le maglie usate per l’iniziativa ‘Save The Tactic’

Le casacce acquistabili sono quelle indossate da Veretout, Zalewski e Shomurodov nella sfida contro lo Zorya

Le maglie con la patch '1-5-2-2 #SaveTheTactic' utilizzate dalla Roma maschile e femminile nel mese di novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, sono state messe all'asta sul sito ufficiale del club. Il ricavato consentirà a Roma Cares di realizzare ulteriori percorsi inerenti all'iniziativa. Le casacce acquistabili sono quelle indossate da Veretout, Zalewski e Shomurodov nella sfida contro lo Zorya. La possibilità di presentare offerte è aperta anche per le maglie di Glionna, Di Guglielmo e Alves utilizzate contro il Tavagnacco in Coppa Italia. Nei lotti saranno acquistabili anche quelle di altri calciatori e calciatrici.