Roma alla ricerca del nuovo segretario: incontro a Trigoria con Lombardo

Dopo gli addii di Gombar e Zubiria, per la Roma è tempo di completare il proprio organigramma societario. Un ruolo ancora scoperto è pure quello del segretario generale, dopo l’addio di Pantaleo Longo. Per questo motivo, come riporta “Il Messaggero”, oggi i dirigenti della Roma hanno incontrato a Trigoria l’ex Juventus Maurizio Lombardo, in bianconero fino allo scorso 30 ottobre. Sembra essere lui il candidato principale per ricoprire il ruolo segretario, anche se in corsa c’è pure Visci, attuale direttore organizzativo e segretario generale dello Spezia.