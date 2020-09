Roma, Alderete nel mirino per la difesa: ci sono anche Lazio e Milan

C’è anche la Roma su Omar Alderete. Come ormai noto, i giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo in difesa, viste le grandi difficoltà per arrivare al ritorno di Chris Smalling. Marcao, Vida, Verissimo e Todibo sono gli ultimi nomi accostati alla squadra di Fonseca, ma il colpo potrebbe arrivare dalla Svizzera. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, la Roma ha messo nel mirino Omar Alderete, centrale mancino classe ’96 del Basilea. Sul giocatore paraguaiano ci sono anche altri club di Serie A tra cui anche Lazio (secondo alcune indiscrezioni sui giornali oggi, i biancocelesti stanno provando a chiudere in prestito con obbligo di riscatto a 7-8 milioni) e Milan.