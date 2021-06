Roma, al via le iscrizioni per il primo Innovation Camp

La società giallorossa lancia un evento dedicato a ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni volto a unire sport e competenze digitali

Oggi partono le iscrizioni per l'Innovation Camp promosso dalla AS Roma in collaborazione con Italiacamp. L'evento, che si terrà presso il centro CONI di Formia tra il 18 e il 24 luglio, è destinato a ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni, e prevede in programma cinque giorni di sport e di educazione alle competenze digitali. Le giornate saranno divise in due parti. Al mattino, gli iscritti verranno guidati dallo staff tecnico giallorosso in un percorso di allenamento volto a incrementare l'abilità calcistica. Il pomeriggio invece, utilizzando intelligenza artificiale, robot e stampanti 3D, i ragazzi affronteranno giochi e sfide di innovazione sempre legate al calcio, ma nell'ottica di acquisire competenze per il mondo del lavoro. "Oggi solo il 65% dei giovani tra i 16 e i 24 anni in Italia ha competenze digitali di base o di poco superiori, posizionando il nostro Paese nella parte bassa della classifica degli Stati europei" ha dichiarato Fabrizio Sammarco, CEO di Italiacamp. "La collaborazione con l’AS Roma nasce proprio dalla volontà di aggiungere alla dimensione valoriale del mondo dello sport la risposta a una domanda sempre crescente, quella di ampliare la formazione dei più giovani con competenze digitali".