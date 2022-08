Roma, al via la vendita libera per gli abbonamenti delle Coppe: code sul sito

La Roma apre alla vendita libera per le Coppe 2022-23 . Dalle 18:01 di oggi è terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati in campionato. Sul sito ufficiale del club giallorosso sono iniziate le code dei tifosi per acquistare i biglietti delle prime tre gare della fase a gironi dell'UEFA Europa League e la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia .

"Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati in campionato, alle 18:01 di mercoledì 24 agosto parte la vendita libera degli abbonamenti per le Coppe 2022-23. Pur non potendo più far valere la prelazione, chi ha già l'abbonamento di Serie A potrà comunque sempre godere di un prezzo vantaggioso per l'acquisto dell'abbonamento sui posti disponibili.