Roma, al via la vendita dei biglietti per il Lecce: si parte da 26€

Per la Roma, il mese di novembre, si aprirà con la sfida dell'Olimpico contro il Lecce. La società giallorossa ha comunicato il via della vendita libera dei tagliandi per la partita in programma il prossimo 5 novembre alle 18. I prezzi dei biglietti partono dai 26 euro per la Curva Nord. I Distinti, invece, si attestano sui 30 euro per il lato nord e 48 per i Sud-Est. Per quanto riguarda le Tribune, la Tevere parte dai 39 euro per la Parterre, mentre il prezzo per un ticket in Montemario sale sui 59 euro. Prevista anche una promo dedicata agli Under 16.