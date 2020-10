Roma, al via la distribuzione delle mascherine fuori le scuole. Villar: “Volevo esserci” – VIDEO

La Roma ha donato 10.000 mascherine alle scuole della città. Questa mattina, fuori dai cancelli di diversi istituti, i bambini hanno incontrato la mascotte Romolo, che gli ha consegnato la mascherina e ha dispensato alcuni consigli utili per la sicurezza. Il centrocampista romanista Gonzalo Villar con un video ha commentato l’evento: “Ciao ragazzi, nei prossimi giorni troverete lo staff di Roma Cares presso la vostra scuola per consegnarvi le mascherine e darvi alcuni consigli importanti contro il Coronavirus. Volevo esserci anche io, ma non è ancora il momento per stare insieme. Potremo farlo presto, non vedo l’ora. Forza Roma”.