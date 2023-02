Empoli, Akpa-Akpro: “Abbiamo iniziato male, dopo era difficile reagire”

Jean Daniele Akpa-Akpro, centrocampista dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club toscano dopo la sconfitta maturata ieri all'Olimpico contro la Roma: "Abbiamo iniziato male, sapevamo che loro sui calci d’angolo sono forti e abbiamo subito due gol. Dopo era difficile reagire ma abbiamo avuto il possesso palla, ci sono aspetti positivi di questa gara. Sabato abbiamo la partita con lo Spezia, dobbiamo vincere". Queste le prime parole dell'ex Lazio che poi conclude: "La reazione? Sì, abbiamo avuto delle occasioni. Come detto, dobbiamo prenderci gli aspetti positivi di questa gara. In vista della prossima con lo Spezia dovremo analizzare quello che abbiamo sbagliato e quello che abbiamo fatto bene concentrati per vincere la prossima sfida".