Roma-Ajax, probabili formazioni: c’è Mkhitaryan, Calafiori al posto di Spinazzola

Nel mirino della Roma c’è di nuovo l’Ajax, avversario dei giallorossi nel match di ritorno dei quarti di Europa League, in programma giovedì alle ore 21. Si gioca allo stadio Olimpico, dopo il 2-1 siglato da Pellegrini e Ibanez della partita d’andata disputata all’Amsterdam Arena, impianto attualmente intitolato alla memoria di Johan Cruijff.

Fonseca dovrebbe cambiare otto undicesimi della formazione vista col Bologna. In porta rientrerà Pau Lopez, in difesa Cristante, squalificato contro i rossoblù. Al suo fianco i confermati Mancini e Ibanez. Praticamente nulle le possibilità di recuperare Smalling, così come quelle di vedere Spinazzola. Sulle fasce ci saranno dunque Karsdorp e Calafiori, mentre vicino a Veretout Diawara è favorito su Villar. Nel tridente ecco Pellegrini, Dzeko e Mkhitaryan, al ritorno dal primo minuto dopo la lesione al polpaccio rimediata nell’ottavo di finale contro lo Shakhtar Donetsk. Ancora out Kumbulla ed El Shaarawy, già costretti a saltare la gara d’andata.

Nell’Ajax ten Hag si è detto fiducioso sul rientro di Stekelenburg e Schuurs, che dovrebbero recuperare dai loro infortuni. L’ex romanista sostituirà in porta il giovane Scherpen, mentre il difensore comporrà con Lisandro Martinez la coppia centrale, con Tagliafico sulla fascia sinistra e Timber (o Klaiber) su quella destra. Nel 4-3-3 del tecnico olandese troveranno spazio anche i centrocampisti Klaassen, Edson Alvarez e Gravenberch; l’attacco sarà formato da Antony, Tadic e Neres. Da valutare le condizioni di Brobbey, che ha saltato la partita col Waalwijk per una contusione.

Le probabili formazioni di Roma-Ajax

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Timber, Schuurs, Lisandro Martinez, Tagliafico; Klaassen, Edson Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. Allenatore: ten Hag.