Roma-Ajax, giallo per Mancini: era diffidato, salterà la prossima gara europea

Cartellino giallo pesante per Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso ha ricevuto la sua terza ammonizione in questa Europa League e dunque salterà la prossima gara della Roma in questa competizione. L’episodio che ha causato la sanzione è arrivato al minuto 68, quando l’ex atalantino ha protestato nei confronti dell’arbitro Taylor per la mancata assegnazione di fallo su Lorenzo Pellegrini, caduto a terra dopo un contrasto con Tagliafico. Gli altri diffidati in casa Roma sono Calafiori e Villar, ma il loro status verrà annullato nell’eventuale semifinale, nel caso in cui non dovessero essere ammoniti contro l’Ajax.