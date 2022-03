Roma ai quarti in Europa per la terza volta dal 2018: unica a riuscirci in Italia

I giallorossi si confermano come la migliore squadra italiana nelle competizioni UEFA

La Roma è l'unica squadra in Italia ad aver raggiunto i quarti di finale in una competizione europea per tre volte, dalla stagione 2017/18. Nessun altra italiana è riuscita a fare meglio in questo lasso di tempo. Dalla semifinale di Champions raggiunta con Di Francesco nel 2018, passando per la semifinale di Europa League conquistata lo scorso anno, fino a oggi, la Roma si conferma la miglior squadra "europea" d'Italia. L'1-1 con il Vitesse stasera è bastato per il passaggio del turno, raggiunto all'89' grazie al gol di Tammy Abraham. La squadra di Mourinho è nella top 8 della terza competizione Uefa e ora spera di arrivare in fondo. Domani alle 15 il sorteggio, per conoscere la prossima avversaria.