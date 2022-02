Roma, aggiornamenti dalla biglietteria: in 10mila per il derby

Circa 8500 tifosi anche per la partita contro l'Atalanta

"Mai solo mai" non è solo un inno o uno slogan con cui riempirsi la bocca per i tifosi della Roma, anzi: è una verità che sta accompagnando tutta la stagione dei giallorossi. Con lo stadio al 50% della capienza, o al 75%, i sostenitori non hanno mai fatto mancare il proprio supporto agli uomini di José Mourinho. E non lo faranno neanche nelle prossime due partite casalinghe della Roma, quella con l'Atalanta, ma ancora di più nel derby contro la Lazio.