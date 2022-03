Roma, Afena-Gyan vola in Ghana con la nazionale e sfida la Nigeria: “Sono pronto”

Dopo i festeggiamenti per il derby, l'attaccante della Roma è partito per aggregarsi alla sua nazionale per lo spareggio che vale l'accesso ai Mondiali

Redazione

Ci sarà anche Felix Afena-Gyan nella spedizione del Ghana che proverà a strappare il pass per il Mondiale 2022 in Qatar. Le 'Black Stars' sono chiamate ad affrontare la Nigeria nel doppio confronto del playoff, molto sentito in Africa per le due nazionali. Negli scorsi mesi il giovane talento della Roma aveva preferito concentrarsi sul club, rimanendo nella capitale per lavorare insieme a Mourinho. Stavolta il classe 2003 ha risposto alla convocazione della coppia Addo-Akonnor. A renderlo noto è stato lo stesso calciatore, che su Twitter ha scritto "Ready", ovvero "Pronto" con tre bandiere del Ghana e tre cuori. Il suo paese conta anche su di lui per una delle partite più importanti degli ultimi anni.