Roma, Afena-Gyan torna in prima squadra: si è allenato in gruppo

Punizione scontata dunque per il giovane ghanese e delusione passata per lo Special One. Contro l'Atalanta sarà regolarmente a disposizione

In settimana era stato punito da Mourinho per aver fatto le ore piccole in discoteca nonostante avesse saltato la trasferta di La Spezia per infortunio. Oggi Felix Afena-Gyan si è allenato in gruppo dopo un paio di giorni di lavoro con i suoi ex compagni della Primavera. Punizione scontata dunque per il giovane ghanese e delusione passata per lo Special One che lo ha richiamato in prima squadra. L'attaccante sarà a disposizione domani per la sfida contro l'Atalanta, decisiva per tenere viva la corsa Champions. Il numero 64 probabilmente lascerà spazio ai titolari Zaniolo e Abraham, ma sarà una valida alternativa per spezzare il gioco a partita in corso con la sua esplosività.