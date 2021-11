Roma, Afena-Gyan segna il primo gol in Serie A e corre ad abbracciare Mourinho

Il giovane ghanese ha segnato il suo primo gol tra i professionisti e non ha contenuto la propria gioia

Alla terza presenza in Serie A Felix Afena-Gyan trova il suo primo gol tra i professionisti portando la Roma in vantaggio nella difficile sfida contro il Genoa. Non appena ha visto la rete gonfiarsi dopo il suo tiro, il giovane ghanese non ha trattenuto la gioia e si è lanciato in una corsa liberatoria verso Mourinho abbracciandolo con tutta la forza. Un gesto che dimostra tutta la gratitudine del ragazzo a cui lo Special One ha dato fiducia senza esitazione nel momento più complicato della stagione. In un attimo tutta la squadra si è raccolta vicino la panchina dando un bel segnale di unità e attaccamento alla causa. Non contento il giovane giallorosso si è ripetuto in un tiro a giro fantastico che ha battuto Sirigu per la seconda volta. Dopo le ottime prestazioni in Primavera, Felix si sblocca anche in prima squadra candidandosi a un posto di tutto rispetto nella rosa giallorossa.