Roma-Adidas, la Linea Originals è un successo. I tifosi: “Sono poche le felpe”

La scorsa settimana l'Adidas ha lanciato la Linea Originals. Una collezione che riprende lo storico logo del brand tedesco e che ha entusiasmato i tifosi giallorossi. Le felpe e le maglie sul sito sono andate sold out in tre ore e nei negozi fisici nonostante un riassortimento avvenuto due giorni fa sono introvabili. Un tutto esaurito che non si registra solo allo stadio. Ad oggi non sono ancora previste nuove scorte da mettere sul mercato, ma quasi sicuramente il club è al lavoro per cercare di accontentare tutti poiché in molti sono rimasti delusi. Diversi tifosi sui social si sono lamentati: "Troppe poche felpe". Un successo che fa felici i Friedkin. Infatti, anche grazie al merchandising i conti della Roma sono tornati a sorridere e con Adidas il futuro da questo punto di vista è roseo.