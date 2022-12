Roma-Adidas, accordo trovato. Il club sarà tra le squadre ‘premium’: cosa significa

Sta per essere firmato un contratto pluriennale che renderebbe il club di Friedkin uno dei più pagati in Italia. A luglio del 2023 verranno presentate le nuove divise

L'accordo trovato tra la Roma e l'Adidas è noto da alcune settimane. I giallorossi il prossimo anno saluteranno la New Balance e abbracceranno il marchio tedesco, infatti sta per essere firmato un contratto pluriennale che renderebbe il club di Friedkin uno dei più pagati in Italia dopo i bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni, la squadra di Mourinho non farà parte degli 'Elite' come Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco, Juventus e Manchester United.