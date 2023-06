Roma, addio Champions: ora restano Europa o Conference League. Le combinazioni

Le combinazioni per Andare in Europa League o Conference

Attualmente i giallorossi sono sesti in classifica con 60 punti, a -1 dall’Atalanta quinta e con un punto in più rispetto alla Juventus, settima. In caso di vittoria domenica all’Olimpico, contro uno Spezia in lotta per la salvezza, la Roma sarebbe tranquilla dell’approdo in Europa League, senza far alcun calcolo dei risultati delle altre avversarie. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora Pellegrini e compagni dovessero perdere o pareggiare contro la squadra di Semplici e la Juventus non fare i tre punti nella sfida all’Udinese. Infatti, in caso di arrivo a pari punti, tra giallorossi e bianconeri, sarà la Roma ad andare in Europa League, conservando il sesto posto, in virtù degli scontri diretti a favore (1-1 all’Allianz Stadium e 1-0 all’Olimpico). Nel caso in cui, invece, la compagine di Allegri vincesse a Udine e la Roma cadesse in casa, ci sarebbe il sorpasso della Vecchia Signora con il conseguente settimo posto per i giallorossi e, dunque, la qualificazione ai preliminari di Conference League. Qui, però, c’è da fare un appunto, perché il club torinese potrebbe essere punito dalla UEFA per il caso stipendi-plusvalenze, venendo estromesso da qualsiasi coppa europea. Ovviamente, se così fosse, la Roma scalerebbe di una posizione e ritornerebbe qualificata in Europa League. Da valutare anche l’ipotesi di un ko dell’Atalanta contro il Monza: se la Roma non dovesse sbagliare il match dell’Olimpico, salirebbe al quinto posto, consolidando il pass per la prossima Europa League. Insomma, le combinazioni per il ritorno in Europa sono diverse e tutte collegate tra loro. Il futuro dei capitolini resta ancora in bilico, con Pinto che però ha rassicurato di come “il nostro progetto va al di là del risultato della finale. Le basi sono chiare per tutti quanti”. La delusione è tanta ma bisogna pur riprendere il cammino. La Roma non può piangersi addosso, deve incassare il colpo e andare avanti per la sua strada.