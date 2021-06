Roma, addio allo Stadio a Tor di Valle: il Comune revoca il pubblico interesse

La Commissione Ambiente ha espresso parere positivo in forza della legge 147. La società giallorossa è libera di scegliere una nuova località

La Commissione Ambiente del Comune di Roma, riunita oggi in assemblea, ha espresso un parere positivo in merito alla revoca del pubblico interesse per la delibera sullo stadio della Roma. La decisione, come riporta l'agenzia Dire, arriva in seguito alla constatazione che Eurnova Spa e l'AS Roma non stanno più procedendo insieme nell'operazione stadio che era stata avviata con la legge 147. Quest'ultima infatti prevede l’accoglimento delle proposte per nuovi impianti solo da parte di gruppi a cui prendono parte società qualificate di serie A. Venuto a scemare l'interesse della società giallorossa, cade dunque il presupposto fondamentale per lo sviluppo del progetto di Tor di Valle. Cinzia Esposito, direttore del Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica, al termine della riunione ha fatto cenno a una "improcedibilità ad andar avanti con quella proposta, incardinata in quel modo, con quel progetto e con quella legge". L'area di Tor di Valle si libera dunque dai vincoli del progetto giallorosso, e la Roma è ufficialmente libera di proporre un nuovo progetto in una nuova località.