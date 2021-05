Roma, addio all’ex difensore Stucchi: aveva 90 anni

È venuto a mancare l'ex difensore giallorosso Giosuè Stucchi, pilastro della difesa nella Roma nella seconda metà degli anni 50.

Giosuè Stucchi, ex difensore della Roma dal 1954 al 1961, è scomparso oggi all'età di 90 anni. Il calciatore originario di Bellusco venne aquistato dall'Udinese nell'estate del '54. In maglia giallorosa ha collezionato 159 presenze nelle quali ha segnato 2 reti. La Roma, attraverso il suo profilo Twitter ha voluto ricordarlo: "La Roma piange la scomparsa di Giosuè Stucchi, difensore protagonista di 178 presenze in giallorosso tra il 1954 e il 1961. Il pensiero di tutti nel Club è rivolto ai familiari in questo momento di dolore".