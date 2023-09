Roma, addio al nuovo stemma sui social: torna il lupetto come immagine del profilo

La Roma oggi ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2023/2024. Dopo l'annuncio il club ha cambiato anche immagine del profilo sui canali social togliendo il nuovo stemma e mettendo il lupetto di Gratton. Il simbolo oltre ad essere presente sulla prima divisa, c'è anche sul kit nero che da poche ore è in vendita in tutti gli store. Una decisione storica da parte del club che ha fin da subito ascoltato le polemiche dei tifosi nei confronti del logo introdotto nel 2013 dalla gestione Pallotta. Il vecchio stemma con l'acronimo 'ASR' era già stato utilizzato due stagioni fa nella quarta maglia e in quella speciale per il derby poi vinto 3-0 dagli uomini di Mourinho. Ora il lupetto di Gratton sembra aver riconquistato la scena.