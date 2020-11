Roma, addio a Dino Da Costa: “Ci stringiamo al dolore della famiglia” – FOTO

Addio a Dino Da Costa. L’ex attaccante è scomparso all’età di 89 anni ed è stato uno dei giocatori più significativi nella storia della Roma, arrivato nella capitale nell’estate del 1955 dal Botafogo, primo brasiliano a vestire la maglia giallorossa. Dopo sei anni e mezzo, Da Costa concluse la sua avventura romanissta con 163 partite e 79 gol complessivi, di cui ben 12 alla Lazio (nessuno come lui). “Riposa in pace, uno dei più grandi cannonieri nella storia del club. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. ‘Ma quale paura, siamo forti!’ La Roma piange la scomparsa di Dino Da Costa e si stringe al dolore dei suoi familiari“, il messaggio della Roma sui social. In Italia ha vestito anche le maglie di Juventus, Fiorentina, Verona e Ascoli.