Roma, addii in sordina, infortuni e arrivi in ritardo: il mercato è un flop

In casa Roma sono tutti alla sbarra. Dai giocatori, all'allenatore, passando anche per Tiago Pinto e il mercato estivo. Alla "chiusura della porta", l'entusiasmo giallorosso era alle stelle e il super colpo di coda Romelu Lukaku aveva insabbiato un mercato maldestro e in ritardo. Oltre alle operazioni chiuse a giugno per far fronte ai paletti del Fair Play Finanziario, hanno salutato Trigoria Roger Ibanez e Nemanja Matic, due titolari indiscussi della precedente annata conclusa male ma su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Le loro partenze sono passate in sordina: la prima per via degli scivoloni virali nei big match, la seconda per questione di cuore. Tutti i tifosi si erano legati alla figura del serbo e la sua partenza è stata salutata quasi con indifferenza perché "chi tradisce non merita perdono". Tutto giusto se non fosse che i sostituti si stanno rivelando molto al di sotto delle aspettative. Il ritorno di Llorente è stato acclamato da tutti ma la maglia da titolare gli veste larga, fin troppo. Ndicka sembra un lontano parente di quello ammirato con l'Eintracht e le difficoltà comunicative (in campo sembra giocare con un cerotto alla bocca) non stanno contribuendo.