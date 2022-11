Roma, accordo raggiunto con Adidas: il club sarà tra le squadre “premium”

La Roma il prossimo anno saluterà New Balance e tornerà a vestire Adidas come dal 1991 al 1994. Secondo quanto riportato dal sito Footyheadlines.com è stato raggiunto l'accordo tra il club giallorosso e la società tedesca. Le divise verranno presentate a luglio 2023 ma non ci sono ancora anticipazioni su come sarà la maglia. La Roma diventerà "squadra premium" e non "elite". Al primo livello ci sono Manchester United, Real Madrid, Juventus, Arsenal e Bayern Monaco. Riceverà lo stesso trattamento di Celtic e Ajax. Sta per essere firmato un contratto pluriennale che renderebbe il club di Friedkin uno dei più pagati in Italia dopo i bianconeri. Già a settembre c'erano state delle prove di matrimonio. L'azienda tedesca ha aperto un nuovo store a Via del Corso e ha scelto come testimonial José Mourinho. Anche Cristante e Mancini hanno partecipato a degli eventi nel cuore della Capitale. Inoltre Dybala e Belotti hanno un contratto che li lega alla società produttrice di abbigliamento sportivo. I tifosi romanisti sono legati all'Adidas, infatti Francesco Totti ha esordito nel 1993 proprio quando le divise erano fatte dal famoso marchio.