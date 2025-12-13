Roma: accordo con Wizz Air, sarà il nuovo Main Partner. I dettagli

Il logo della compagnia aerea comparirà sulla manica già a partire dalla gara contro il Como

La Roma stringe un altro accordo commerciale che sarà presentato tra pochi minuti in conferenza stampa. Si tratta di Wizz Air, una delle compagnie aeree in più rapida crescita e conosciuta in tutta Europa. L'accordo designa Wizz Air come Main Partner del Club e prevede una sponsorship di manica, che farà il suo debutto sulla divisa da gara della squadra a partire dal 15 dicembre contro il Como.

"Siamo entusiasti di accogliere Wizz Air nella famiglia dell'AS Roma", ha dichiarato Michael Gandler, Chief Business Officer dell'AS Roma. "Questa partnership unisce due organizzazioni che condividono un forte impegno per l'eccellenza, l'innovazione e il servizio a una comunità globale appassionata. L'introduzione di Wizz Air sulla manica delle nostre maglie rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per il Club, e non vediamo l'ora di sviluppare insieme iniziative di grande impatto per i nostri tifosi".

Nell'ambito della partnership, Wizz Air sarà presente su numerosi touchpoint, inclusi i materiali delle giornate di gara, le piattaforme digitali e le iniziative di coinvolgimento dei tifosi pensate per arricchire l'esperienza dei sostenitori giallorossi a Roma e nel resto del mondo. Rinomata per la sua flotta moderna e per l'impegno a rendere il trasporto aereo conveniente e accessibile, Wizz Air collaborerà a stretto contatto con l'AS Roma per sviluppare promozioni esclusive, opportunità di viaggio per i tifosi e iniziative speciali durante tutta la stagione, offrendo all'appassionata tifoseria giallorossa la possibilità di vivere il Club sia in casa che in trasferta.

"Wizz Air è estremamente orgogliosa di collaborare con l'AS Roma, un Club che, proprio come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, la sua energia e il profondo legame con la propria comunità", ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air.