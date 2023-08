Roma, accordo con il sito 678.com: il club incasserà un milione e mezzo

Le altre trattative in corso per accordi commerciali riguardano aziende prestigiose come Ferrarelle e Lavazza

La Roma è ancora a caccia del main sponsor dopo la rottura di qualche mese fa con Digitalbits a causa dei mancati pagamenti. Intanto arriva una nuova collaborazione che porterà soldi nella casse dei giallorossi. La società ha stretto un accordo con il sito 678.com, il nuovo partner per le scommesse online in Asia. L'intesa per la sponsorizzazione frutterà poco meno di un milione e mezzo di euro all'anno. Le altre trattative in corso per accordi commerciali riguardano aziende prestigiose come Ferrarelle e Lavazza.

IL COMUNICATO UFFICIALE

L'AS Roma è lieta di annunciare l'avvio di una nuova partnership con 678.com, che da oggi è il partner asiatico per le scommesse online del club. Riconosciuta come una delle migliori piattaforme di intrattenimento online al mondo, l'obiettivo strategico di 678.com è quello di offrire ai tifosi un servizio innovativo e tecnologicamente avanzato che garantisca la fruizione dei suoi prodotti in modo sicuro e sano. "Questa partnership ha un grande significato per entrambi i marchi e unisce gli appassionati tifosi dell'AS Roma ai numerosi utenti di 678.com", ha commentato Jason Fong, Brand Manager di 678.com. "La storia e il prestigio del club sono una spinta positiva per il nostro marchio e sono sicuro che questa unione rafforzerà la nostra strategia di espansione". Grazie a questa partnership, 678.com godrà di visibilità sui canali asiatici attraverso i cartelloni LED virtuali a bordo campo durante le partite casalinghe di Serie A della Roma. Inoltre, 678.com potrà utilizzare il marchio AS Roma come risorsa strategica per promuovere le proprie piattaforme digitali e sui social media