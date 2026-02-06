Trasferte vietate, AIRC e UTR fanno ricorso al TAR: ecco la data dell’udienza

A seguito degli scontri in autostrada tra alcuni tifosi della Roma e della Fiorentina, il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura del settore ospiti dei romanisti fino a fine stagione. Un provvedimento pesante che molti tifosi giallorossi ritengono ingiusto e sproporzionato. Per questo, l'AIRC e l'UTR hanno deciso di fare ricorso al TAR Lazio. Questo il comunicato stampa diffuso dall'avv. Lorenzo Contucci: "L'Associazione Italiana Roma Club (A.I.R.C.) e l'Unione Tifosi Romanisti (U.T.R.) - tramite l'avv. Paolo Alberto Reineri ed il sottoscritto - hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura del settore ospiti fino al termine del campionato per i tifosi della Roma. Il T.A.R. Lazio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini, vista l'urgenza, ed ha fissato l'udienza al 17 febbraio".