Roma, Abraham suona la carica in vista del Vitesse: “Pronto”

Il centravanti inglese è l'uomo del momento in casa giallorossa e spera che la sua vena realizzativa continui anche nella sfida europea

Tramite un post sul suo profilo ufficiale Instagram, Tammy Abraham ha fatto vedere tutta la sua convinzione e la sua carica in vista dell'impegno europeo di domani contro il Vitesse."Pronto", questa la descrizione sotto la foto che lo ritrae mentre sale sull'areo in direzione Eindhoven. L'attaccante inglese sta vivendo un periodo di forma smagliante e ha deciso le ultime due partite della Roma in campionato. Il nove giallorosso è il giocatore che ha segnato più volte il primo gol in una partita in Serie A (8) e spera di poter decidere anche l'andata degli ottavi di Conference League.