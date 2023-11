Roma, Abraham suona la carica: “È il giorno del derby. Forza ragazzi”

Non è e non sarà mai una partita come le altre anche per chi sarà costretto a vederla dalla Tv. È questo il caso di Abraham, ancora ai box per il grave infortunio al ginocchio. L'attaccante inglese tramite i propri canali social ha voluto suonare la carica incoraggiando i compagni di squadra: "È il giorno del derby. Forza ragazzi". Questo il messaggio di Tammy accompagnato da due foto risalenti all'ultima vittoria giallorossa nella stracittadina. Era il 20 marzo 2022 e la sua doppietta spianò la strada al successo dei giallorossi nel 3-0 finale.