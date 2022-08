Roma, Abraham quota 18: terzo miglior marcatore inglese nella storia della Serie A

La Roma ha trovato il pareggio all'Allianz Stadium grazie al colpo di testa sotto porta di Tammy Abraham. Per l'attaccante ex Chelsea, questo è il diciottesimo gol in Serie A, eguagliato il numero di reti di Trevor Francis. Abraham sale quindi al terzo posto dei migliori marcatori d'oltremanica nel campionato italiano. Davanti a lui solo David Platt (31) e Gerald Hitchens (59).