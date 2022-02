Roma, Abraham protagonista di una sfida di passaggi contro Chilwell

A ogni porta da centrare corrisponde un punteggio diverso. Otto i tentativi. Le reazioni dell'attaccante giallorosso sono esilaranti

Sul canale Youtube ufficiale della federazione calcistica inglese è stato pubblicato un video con protagonista l'attaccante della RomaAbraham. Si tratta di una sfida sui passaggi tra l'ex Chelsea e il terzino Chilwell in cui l'obiettivo è insaccare palloni in piccole porte messe in varie zone del campo. A ogni posizione corrisponde un punteggio diverso (5 punti la più vicina poi 10 e 25 fino alla più lontana con il punteggio di 50). La challenge non inizia bene per il numero 9 giallorosso che cercando la rete più distante spedisce il pallone in quella di fronte a lui scatenando le risate dei presenti. Al termine degli otto tentativi, un Tammy, su di giri ed esilarante nelle sue razioni, ha provato la giocata super d'esterno per recuperare lo svantaggio senza trovare fortuna. A spuntarla dunque è stato il terzino classe 1996 per 200 a 110.